লক্ষ্মীপুরে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুই যুবক গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুরে ৫টি আগ্নেয়াস্ত্র, ১৬টি কার্তুজসহ আলাউদ্দিন বরকত (৪০) ও পারভেজ হোসেন (৩৫) নামের দুই সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী। শুক্রবার গভীর রাতে সদর উপজেলার বশিকপুর ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার আলাউদ্দিন ওরফে বরকত বশিকপুর ইউনিয়নের বিরাহিমপুর গ্রামের মৃত সুলতান আহমদের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, ডাকাতি, অপহরণ, চাঁদাবাজি, মাদকসহ ১৭-১৮টি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। অপর গ্রেপ্তার পারভেজ হোসেন লক্ষ্মীপুর পৌর শহরের সমসেরাবাদ গ্রামের মৃত সৈয়দ আহমদের ছেলে।
সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, লক্ষ্মীপুর সদর ক্যাম্পের লেফটেন্যান্ট ইমতিয়াজ হোসেনের নেতৃত্বে শুক্রবার দিবাগত রাতে বশিকপুর ইউনিয়নের বিরাহিমপুর গ্রামে বরকতের ভাড়া বাসায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় আলাউদ্দিন বরকত ও পারভেজ হোসেনকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় বাসায় থাকা আরও তিনজন গুলি ছুড়ে পালিয়ে যান।
পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন বিরাহিমপুর গ্রামের শাহ আলমের ছেলে জোবায়ের হোসেন শান্ত, মমতাজের ছেলে ইকবাল এবং কাশিপুর গ্রামের ছোট ইউসুফ। তাঁদের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে।
অভিযানে ওই বাসা থেকে একটি বিদেশি রিভলবার, ৪টি দেশীয় এলজি, ১৬টি এলজির কার্তুজ ও ৩টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
লক্ষ্মীপুর সেনাক্যাম্পের ক্যাপ্টেন মো. রাহাত খান বলেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে এই অভিযান চালানো হয়েছে। অস্ত্রসহ দুই সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পালিয়ে যাওয়া তিনজনকে ধরতে অভিযান চলমান রয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করা হবে।