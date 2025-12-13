হোম > সারা দেশ > লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুই যুবক গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার দুই যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরে ৫টি আগ্নেয়াস্ত্র, ১৬টি কার্তুজসহ আলাউদ্দিন বরকত (৪০) ও পারভেজ হোসেন (৩৫) নামের দুই সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী। শুক্রবার গভীর রাতে সদর উপজেলার বশিকপুর ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার আলাউদ্দিন ওরফে বরকত বশিকপুর ইউনিয়নের বিরাহিমপুর গ্রামের মৃত সুলতান আহমদের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, ডাকাতি, অপহরণ, চাঁদাবাজি, মাদকসহ ১৭-১৮টি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। অপর গ্রেপ্তার পারভেজ হোসেন লক্ষ্মীপুর পৌর শহরের সমসেরাবাদ গ্রামের মৃত সৈয়দ আহমদের ছেলে।

সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, লক্ষ্মীপুর সদর ক্যাম্পের লেফটেন্যান্ট ইমতিয়াজ হোসেনের নেতৃত্বে শুক্রবার দিবাগত রাতে বশিকপুর ইউনিয়নের বিরাহিমপুর গ্রামে বরকতের ভাড়া বাসায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় আলাউদ্দিন বরকত ও পারভেজ হোসেনকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় বাসায় থাকা আরও তিনজন গুলি ছুড়ে পালিয়ে যান।

অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার দুই যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন বিরাহিমপুর গ্রামের শাহ আলমের ছেলে জোবায়ের হোসেন শান্ত, মমতাজের ছেলে ইকবাল এবং কাশিপুর গ্রামের ছোট ইউসুফ। তাঁদের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে।

অভিযানে ওই বাসা থেকে একটি বিদেশি রিভলবার, ৪টি দেশীয় এলজি, ১৬টি এলজির কার্তুজ ও ৩টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

লক্ষ্মীপুর সেনাক্যাম্পের ক্যাপ্টেন মো. রাহাত খান বলেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে এই অভিযান চালানো হয়েছে। অস্ত্রসহ দুই সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পালিয়ে যাওয়া তিনজনকে ধরতে অভিযান চলমান রয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করা হবে।

সম্পর্কিত

লক্ষ্মীপুরে ঘরে ঢুকে নারীকে কুপিয়ে হত্যা

লক্ষ্মীপুর জেলা নির্বাচন অফিসে পেট্রল ঢেলে দুর্বৃত্তদের অগ্নিসংযোগ

রাজনীতিবিদদের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন না এলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নেতৃত্ব সংকটে পড়বে: লক্ষ্মীপুরে এ্যানি

লক্ষ্মীপুরে ‘অস্ত্র কারখানার মালিক’ নুর উদ্দিন গ্রেপ্তার

উঠান বৈঠক চলার সময় বিএনপি নেতার মৃত্যু

লক্ষ্মীপুরে জেএসডির জনসভায় আসার পথে হামলা-ভাঙচুর, গুলিবিদ্ধসহ আহত ১৫

লক্ষ্মীপুরে কবরস্থান থেকে ৫ রাইফেল ও একটি এলজি উদ্ধার

লক্ষ্মীপুরে ওয়ার্কশপে অস্ত্র তৈরির কারখানা, পিস্তল ও সরঞ্জাম উদ্ধার

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি কর্মী খুন: প্রধান অভিযুক্ত যুবদল কর্মী ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুরে লঞ্চঘাটে চাঁদাবাজি: ছাত্রদল নেতাসহ ৩ জন গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা