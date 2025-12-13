হোম > সারা দেশ > লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে ঘরে ঢুকে নারীকে কুপিয়ে হত্যা

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে গতকাল দিবাগত গভীর রাতে এক নারীকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মটকা মসজিদ এলাকায় ঘরে ঢুকে ছকিনা বেগম (৫০) নামের এক নারীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

নিহত ব্যক্তির স্বজন, এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে মুখোশ পরা এক বা একাধিক দুর্বৃত্ত ঘরের ছাদ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। তারা প্রথমে ছকিনা বেগমের কক্ষে ঢোকে। এ সময় তিনি চিৎকার করলে দুর্বৃত্তরা তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর আহত করে পালিয়ে যায়।

পরে চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন ছকিনা বেগমকে উদ্ধার করে প্রথমে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে এবং পরে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। নিহত ছকিনা বেগমের স্বামী সাফি উল্যাহ তিন বছর আগে মারা যান। তাঁর দুই সন্তান বিদেশে থাকেন।

এই ঘটনায় ঘর থেকে কোনো টাকা বা মালপত্র লুটের ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছেন স্বজনেরা। তবে ডাকাতির সময় বাধা দেওয়ায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা।

লক্ষ্মীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. রেজাউল হক বলেন, প্রাথমিকভাবে পূর্বশত্রুতা বা পরিকল্পিতভাবে নারীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ডাকাতির বিষয়টিও তদন্তের আওতায় রয়েছে। এই ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন এবং জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

