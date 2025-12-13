হোম > সারা দেশ > লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুর জেলা নির্বাচন অফিসে পেট্রল ঢেলে দুর্বৃত্তদের অগ্নিসংযোগ

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুর জেলা নির্বাচন অফিসে গতকাল দিবাগত রাতে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুর জেলা নির্বাচন অফিসে পেট্রল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় নিচতলার গুদামে থাকা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নথি পুড়ে যায়। শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে। তবে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। খবর পেয়ে জেলা প্রশাসক, পুলিশ ও নির্বাচন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা এস এম মেহেদী হাসান ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. আবদুর রশিদ।

প্রত্যক্ষদর্শী ও জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে জেলা নির্বাচন অফিসের নিচতলায় জানালার কাচ ভেঙে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। এ সময় অফিসের দারোয়ান টের পেয়ে চিৎকার দিলে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে কর্মচারীরা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। তবে এর আগেই তাঁরা আগুন নেভাতে সক্ষম হন।

লক্ষ্মীপুর জেলা নির্বাচন অফিসে গতকাল দিবাগত রাতে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. আবদুর রশিদ বলেন, আগুনে অফিসের কিছু নথি পুড়ে গেছে। তবে বিষয়টি টের পাওয়ার কারণে বড় ধরনের ক্ষতি হয়নি। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. রেজাউল হক বলেন, জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে অভিযান চলছে।

