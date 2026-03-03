কুষ্টিয়ায় ডিসির প্রত্যাহার আদেশ বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইকবাল হোসেনের প্রত্যাহার আদেশ বাতিল এবং তাঁকে স্বপদে বহাল রাখার দাবিতে বিক্ষোভ-মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (৩ মার্চ) সকালে ‘২৪-এর জুলাই আন্দোলনের’ যোদ্ধা এবং জেলার সর্বস্তরের সাধারণ জনগণের ব্যানারে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ-মিছিল বের করেন আন্দোলনকারীরা। মিছিলটি কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়ক ও শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এসে অবস্থান কর্মসূচিতে মিলিত হয়।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, জেলা প্রশাসক মো. ইকবাল হোসেন জনবান্ধব ও কর্মঠ। তাঁর মতো দক্ষ কর্মকর্তাকে কুষ্টিয়া থেকে প্রত্যাহার করা মেনে নেওয়া হবে না। অবিলম্বে এই প্রত্যাহার আদেশ বাতিল করে তাঁকে কুষ্টিয়ায়ই বহাল রাখার জোর দাবি জানান তাঁরা। অন্যথায় আগামী দিনে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলনকারীরা।
উল্লেখ্য, গত রোববার (১ মার্চ) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে কুষ্টিয়াসহ দেশের চারটি জেলার প্রশাসককে প্রত্যাহার করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। এর পর থেকেই কুষ্টিয়ায় এই প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ শুরু হয়।