কুষ্টিয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের সাইনবোর্ডে পোড়া চিহ্ন

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় গ্রামীণ ব্যাংকের আঞ্চলিক অফিসের সাইনবোর্ডটি আগুনের আঁচে কালো হয়ে গেছে। গতকাল শনিবার রাতে পিটিআই সড়ক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে আগুনে ব্যাংকের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।
বিপ্লব দাস নামের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘আমি ব্যাংকের ভেতরেই ছিলাম। রাত ১২টার পর ঘুমিয়ে পড়ি। কিছুই টের পাইনি। সকালে উঠে ফিল্ডে চলে যাই। এরপর এক সহকর্মী ফোন করে জানায়, অফিসের সাইনবোর্ডে আগুন দেওয়া হয়েছে।’
আজ রোববার সকালে পিটিআই সড়কে অবস্থিত গ্রামীণ ব্যাংকের আঞ্চলিক শাখায় গিয়ে দেখা যায়, চারতলা ভবনের নিচতলায় অফিস। কিছু দূরেই আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফের বাড়ি। অফিসের গ্রিলে টানানো সাইনবোর্ডের নিচের অংশে পোড়া দাগ রয়েছে। তবে আগুন দেওয়ার ব্যাপারে বাড়ির মালিক ও ভাড়াটেরা কেউ কিছু দেখেননি বলে দাবি করেছেন। এরপর দুপুর ১২টার দিকে গিয়ে অফিসে আর কাউকে পাওয়া যায়নি। সাইনবোর্ডটিও ততক্ষণে খুলে ফেলা হয়েছে।
কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশারফ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। আগুনের তেমন কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। শুধু সাইনবোর্ডে পোড়া চিহ্ন রয়েছে। কেউ কিছুই বলতে পারেনি। ধারণা করছি, রাতে রাস্তায় টায়ারে আগুন দেওয়া হয়েছিল। সেই আগুনের আঁচ সাইনবোর্ডে লেগেছে।’
এর আগে গত শুক্রবার (২১ নভেম্বর) ভোরে কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের চৌরঙ্গী বাজার এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা অফিসে পেট্রল ঢেলে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। ঘটনাস্থল থেকে এক বোতল পেট্রল জব্দ করে পুলিশ।