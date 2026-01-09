হোম > সারা দেশ > কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ায় এক ঘণ্টা আগে থেকে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাকেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারি

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ঘিরে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পরীক্ষাকেন্দ্রের আশপাশে ১৪৪ ধারা জারির সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা আগে থেকে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরবর্তী এক ঘণ্টা পর্যন্ত এই ধারা কার্যকর থাকবে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. জাহাঙ্গীর আলম আজকের পত্রিকাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জেলা প্রশাসনের জারি করা গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৪৪ ধারার আওতায় পরীক্ষাকেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা আগে থেকে পরীক্ষা শেষের এক ঘণ্টা পর পর্যন্ত পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির একত্রে অবস্থান, সভা-সমাবেশ, মিছিল, লাঠি, অস্ত্র বহন, ফটোকপি মেশিন ও কম্পিউটার পরিচালনা এবং সংশ্লিষ্ট দোকান খোলা রাখা নিষিদ্ধ থাকবে। এ ছাড়া মোবাইল ফোন, ক্যামেরাসহ যেকোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস বহনেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আজ বেলা ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় ১৬টি কেন্দ্রে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

