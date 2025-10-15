হোম > সারা দেশ > কুষ্টিয়া

মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে ইবি শিক্ষার্থীদের ব্লকেড

ইবি প্রতিনিধি

কুষ্টিয়া–খুলনা মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছেন ইবি শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়া–খুলনা মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকসংলগ্ন কুষ্টিয়া–খুলনা মহাসড়কটি প্রায় দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে রাখা হয়।

এ সময় মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে মোবাইল ফোনে কুষ্টিয়া ও খুলনার জেলা প্রশাসকের আশ্বাসে ব্লকেড কর্মসূচি শেষ করেন শিক্ষার্থীরা।

এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ইবি শাখার সাবেক সমন্বয়ক এস এম সুইট, সহসমন্বয়ক গোলাম রাব্বানী, ইয়াশিরুল কবীর, মুবাশ্বির আমিন, বাঁধনসহ শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যানজটে আটকে থাকা এক বাসচালক বলেন, এই মহাসড়কের রাস্তা সংস্কার হওয়া উচিত। রাস্তার বেহাল দশায় প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যানবাহনগুলো। এতে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়।

সাবেক সমন্বয়ক এস এম সুইট বলেন, ‘এই এক সপ্তাহের মধ্যে সড়ক সংস্কারের কাজ করতে জেলা প্রশাসন যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলব। সাত দিন আগেই আমরা এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছি, যাতে বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে কেউ না নিতে পারে।’

