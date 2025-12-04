কুষ্টিয়ায় হেলমেটধারী দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত ১, আহত ২

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে রফিক ইসলাম (৫৫) নামের এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় আরও দুজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার পচাভিটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রফিক ইসলাম ওই গ্রামের মতআলী মণ্ডলের ছেলে। আর আহত ব্যক্তিরা হলেন একই গ্রামের রবজেল ফরাজি (৫২) ও ইউসুফ হোসেন (৫৫)।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পচাভিটা এলাকার একটি দোকানে চা খাওয়ার সময় দুটি মোটরসাইকেলে আসা কয়েকজন অস্ত্রধারী রফিককে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এ সময় তাদের মাথায় হেলমেট পরা ছিল। পরে পালিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় লোকজন ধাওয়া করলে দুর্বৃত্তরা এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। এতে আরও দুজন গুলিবিদ্ধ হন।
এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলাইমান শেখ আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুর্বৃত্তদের ছোড়া গুলিতে রফিক নামের একজন নিহত হয়েছেন এবং দুজন আহত হয়েছেন। লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। হত্যার কারণ উদ্ঘাটনে পুলিশ কাজ শুরু করেছে। বিস্তারিত তদন্ত শেষে জানানো হবে।