হোম > সারা দেশ > কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামে সারের দাবিতে সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি

ভূরুঙ্গামারীতে সারের দাবিতে সড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে সরকার নির্ধারিত দামে সারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন কৃষকসহ স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ রোববার উপজেলার সোনাহাট স্থলবন্দর সড়কের শহীদ মোড় এলাকায় গাছের গুঁড়ি ফেলে সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা।

এ ঘটনায় সড়কের উভয় পাশে অসংখ্য যানবাহন আটকা পড়ে জনদুর্ভোগের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ (ইউএনও) অন্য কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে আসেন। পরে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সরকার নির্ধারিত দামে সার সরবরাহের আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ডিলারদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত দামে পর্যাপ্ত পরিমাণ সার পাওয়া যাচ্ছে না। সারের চাহিদা পূরণ করতে চড়া দামে খুচরা বিক্রেতাদের কাছ থেকে কিনতে হচ্ছে।

ভুক্তভোগী কৃষকেরা বলেন, ধান, বেগুনসহ অন্যান্য ফসলের জমিতে সার দেওয়ার জন্য ডিলারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে সার পাওয়া যাচ্ছে না। ডিলাররা বলছেন, সার নেই। খুচরা বিক্রেতাদের কাছে সার পাওয়া যায়। খুচরা বিক্রেতারা চড়া দামে সার বিক্রি করছেন। ডিলাররা অধিক মুনাফার লোভে কৃষকদের কাছে সার বিক্রি না করে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন।

