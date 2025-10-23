হোম > সারা দেশ > কুড়িগ্রাম

ভূরুঙ্গামারীতে ট্রাকচাপায় স্কুলছাত্র নিহত

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 

: স্কুলছাত্রের মৃত্যুতে ঘটনাস্থলে লোকজন জড়ো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে ট্রাকচাপায় আশিক (১৪) নামের এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভূরুঙ্গামারী বাসস্ট্যান্ডগামী আঞ্চলিক মহাসড়কের ফেডারেশন মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আশিক উপজেলার পাইকেরছড়া ইউনিয়নের গছিডাঙ্গা এলাকার শহিদুল ইসলামের ছেলে। সে পাটেশ্বরী বরকতীয়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ সন্ধ্যার দিকে প্রাইভেট পড়ে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল আশিক। ভূরুঙ্গামারী বাসস্ট্যান্ডগামী আঞ্চলিক মহাসড়কের ফেডারেশন মোড় এলাকায় পৌঁছলে দ্রুতগতির একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। এতে সে ঘটনাস্থলে মারা যায়। ট্রাক নিয়ে চালক পালিয়ে গেছেন।

ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল হেলাল মাহমুদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠনো হয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

উলিপুরে চিকিৎসকের অবহেলায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ, বিক্ষোভ

‘দালাল ধরে ভারতে পাড়ি’, ফের প্রবেশের সময় আটক ১১ রোহিঙ্গা

দুধকুমার নদে ভেসে এসেছে মরা গন্ডার

উলিপুরে ভারপ্রাপ্ত খাদ্যগুদাম কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পচা, দুর্গন্ধময় চাল সরবরাহের অভিযোগ

সাংবাদিক বাদলের ওপর হামলার ঘটনায় কেজিইউজের নিন্দা

ব্যাংকে খাদ্য কর্মকর্তার কোটি টাকার লেনদেন

সাশ্রয়ী দামে ইলিশ বিক্রির ব্যবস্থা নেওয়া হবে: মৎস্য উপদেষ্টা

কুড়িগ্রামে সারের দাবিতে সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

বাড়ছে তিস্তা-ধরলা-দুধকুমারের পানি, প্লাবনের শঙ্কা

১০ দিন পর কুড়িগ্রামের সেই ডিসি কারামুক্ত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা