ভূরুঙ্গামারীতে পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে পুকুরের পানিতে ডুবে রিশাদ বাবু (২) নামের এক শিশু মারা গেছে। সে উপজেলার বঙ্গসোনাহাট ইউনিয়নের মাহিগঞ্জ আসামপাড়া গ্রামের শিপন মিয়ার ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, আজ সকাল ৮টার দিকে রিশাদ পরিবারের সদস্যদের অজান্তে বাড়িসংলগ্ন পুকুরের পানিতে তলিয়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্যরা পুকুরে শিশুটির লাশ ভেসে থাকতে দেখতে পান।
বঙ্গসোনাহাট ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য আহাদ আলী স্থানীয়দের বরাত দিয়ে বলেন, শিশুটির বাবা-মা ঢাকায় থাকে। শিশুটি তার দাদির কাছে থাকত। সে সকালে পুকুরে ডুবে মারা গেছে।
ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল হেলাল মাহমুদ বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হবে। লাশ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।