হোম > সারা দেশ > কুড়িগ্রাম

রৌমারীতে সরকারি ওষুধ ও সরঞ্জাম পাচারের সময় হাসপাতালের স্টোরকিপার আটক

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি

গতকাল সন্ধ‌্যার পর কু‌রিয়ার সা‌র্ভিসের বু‌কিং অফিস থে‌কে ওষুধসহ স্টোর কিপার‌কে আটক করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সরকারি ওষুধ ও ১৮টি ওজন পরিমাপক যন্ত্র পাচারের সময় হাসপাতালের স্টোরকিপার ফারুক আহমেদকে (৪৩) আটক করেছে পুলিশ। সোমবার (৯ মার্চ) রাত ৯টার দিকে উপজেলার কলেজপাড়া মাস্টার কলোনিপাড়া এলাকার এক‌টি কুরিয়ার সার্ভিসের বু‌কিং অফিস থেকে ওষুধসহ তাঁকে আটক করা হয়।

পুলিশ জানায়, সোমবার দুপু‌রে রৌমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে স্টোরকিপার ফারুক হোসেন প্রায় ৪০ হাজার মেট্রোনিডাজল ট্যাবলেট ও ১৮টি ওজন পরিমাপক যন্ত্র চুরি করে বের করেন। এসব পণ্য তি‌নি সন্ধ্যার দিকে উপজেলার কলেজপাড়ায় এক‌টি কুরিয়ার সার্ভিসের বু‌কিং কার্যালয়ে নিয়ে যান। পরে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চা‌লিয়ে ফারুক হোসেনকে আটক করে। একই সঙ্গে ওষুধ ও মালপত্র জব্দ করা হয়।

জিজ্ঞাসাবা‌দ ও বু‌কিং ঠিকানার বরাতে পু‌লিশ জানায়, চু‌রি করা ওষুধ ও মালপত্র ঢাকার বাবুবাজার মিটফোর্ড এলাকার এক ব্যক্তির কাছে বিক্রির উদ্দেশ্যে বু‌কিং করা হ‌চ্ছিল।

কুরিয়ার সার্ভিস কোম্পা‌নির স্থানীয় অপারেশন অপারেটর আরিফুল ইসলাম খান বলেন, ‘উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোরকিপার ফারুক আহমেদ কিছু মালামাল ঢাকায় পাঠানোর উদ্দেশ্যে নিয়ে আসেন। পরে প্যাকেট খুলে দেখতে পাই, সরকারি বিনা মূল্যের ওষুধ ও ওজন পরিমাপক যন্ত্র। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মালামাল জব্দ করে এবং স্টোরকিপারকে আটক করে।’

রৌমারী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আব্দুস সামাদ বলেন, ‘ওষুধ ও ওজন মাপা যন্ত্রগুলো আমাদের হাসপাতালের। বিষয়‌টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়েছে।’

রৌমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাওসার আলী বলেন, ‘সোমবার সন্ধ্যার পর কু‌রিয়ার সা‌র্ভিসের বু‌কিং অফিস থে‌কে ওষুধসহ স্টোরকিপারকে আটক করা হয়। এই ঘটনায় মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

সম্পর্কিত

কুড়িগ্রামে খুঁটি বসাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে ২ জনের মৃত্যু

বিপিসির নির্দেশনা অস্পষ্ট সেচ নিয়ে বিপাকে কৃষক

ভূরুঙ্গামারীতে অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

অ্যাম্বুলেন্স-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী নিহত

চাঁদা না দিলে আপত্তিকর ছবি তুলে ভাইরালের হুমকি, গ্রেপ্তার ৭

অমর একুশের মেলায় বইয়ের বিনিময়ে বই

বিএনপি নেতার টাকা-স্বর্ণালংকার লুট: বৈষম্যবিরোধী নেতা কারাগারে

আ.লীগ অফিসে টানানো ব্যানার খুলে ফেলল বৈষম্যবিরোধীরা

গভীর রাতে সীমান্তে ‘কুকুর আকৃতির রোবট’, জনমনে আতঙ্ক

কুড়িগ্রাম-১ আসনে জয়ী জামায়াতের আনোয়ারুল ইসলাম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা