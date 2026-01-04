মুজিবুল হক চুন্নুর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা

কিশোরগঞ্জ-৩ (তাড়াইল-করিমগঞ্জ) আসনে জাতীয় পার্টির (আনিসুল) নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নুর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা। খেলাপি ঋণ থাকায় ও দলের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর না থাকায় তাঁর মনোনয়নপত্রটি বাতিল করা হয়।
আজ রোববার রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে এই ঘোষণা দেওয়া হয়।
চুন্নু ছাড়াও এই আসনে আরও তিনজনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তাঁরা হলেন বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম মোল্লা, গণতন্ত্রী পার্টির প্রার্থী দিলোয়ার হোসাইন ভূঁইয়া ও স্বতন্ত্র প্রার্থী এ কে এম আলমগীর।
ওই আসনে মনোনয়নপত্র বৈধ প্রার্থীরা হলেন বিএনপি প্রার্থী ড. এম ওসমান ফারুক, জামায়াতের কর্নেল (অব.) জেহাদ খান, ইসলামী আন্দোলনের হাফেজ মাওলানা মো. আলমগীর হোসাইন তালুকদার, জাতীয় পার্টির (কাদের) মো. আবু বকর ছিদ্দিক, খেলাফত মজলিসের হাফেজ মাওলানা আতাউর রহমান শাহান ও ন্যাশনাল পিপলস পার্টির মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম।