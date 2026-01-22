হোম > সারা দেশ > খুলনা

মোংলায় পশুর নদের তীর থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

মোংলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

বাগেরহাটের মোংলায় পশুর নদের তীর থেকে অজ্ঞাত এক পুরুষের (৫৫) লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে সিগন্যাল টাওয়ার এলাকার দক্ষিণ চরের বালুর ডাইকসংলগ্ন নদের তীর থেকে এ লাশ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, সিগন্যাল টাওয়ারের দক্ষিণ চরের বালুর ডাইকসংলগ্ন পশুর নদের তীরে উপুড় হয়ে একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। তবে প্রাথমিক সুরতহালে লাশের শরীরের কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

মোংলা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. লুৎফুল কবির বলেন, অজ্ঞাত এ লাশের সুরতহালে মৃত্যুর কারণ বোঝা যাচ্ছে না। লাশের ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। লাশের নাম, পরিচয় এখন পাওয়া যায়নি।

