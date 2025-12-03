হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

খুলনা প্রতিনিধি

খুলনা নগরীতে ট্রেনে কাটা পড়ে তৌহিদুর রহমান (২৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার ভোরের দিকে নগরীর দৌলতপুর রেলগেট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে দৌলতপুর রেলস্টেশন ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. আজাদ রহমান বলেন, ওই যুবক রেলক্রসিং পার হওয়ার সময় চিলাহাটি থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

আজাদ রহমান জানান, লাশ উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তির বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। পরিচয় জানতে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

