খুলনা কারাগারে মাদক কারবারিদের সংঘর্ষ, বেশ কয়েকজন আহত

খুলনায় কারাগারে প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই মাদক কারবারির অনুসারীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে বেশ কয়েকজন কারাবন্দী আহত হয়েছেন। তবে তাঁদের নাম প্রকাশ করেনি কারা কর্তৃপক্ষ।
আজ শনিবার বিকেলে কারাগারের ভেতরে এ ঘটনা ঘটে।
কারাগার সূত্র জানায়, বিকেল ৫টার দিকে জেলা কারাগারের ভেতরে প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে খুলনার মাদক কারবারি রনি চৌধুরী বাবু ওরফে গ্রেনেড বাবুর সঙ্গে দুই মাদক কারবারি শিমুল ও কালা লাভলুর অনুসারীদের মধ্যে প্রথমে কথা-কাটাকাটি, পরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
এ সময় বন্দীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আধা ঘণ্টার বেশি সময় ধরে এই সংঘর্ষের ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁদের নাম জানায়নি কারা কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কারাগারের সামনে গেলেও তাঁরা ভেতরে প্রবেশ করেননি।
বিষয়টি নিশ্চিত করে খুলনা জেলা কারাগারের সুপার মো. নাসির উদ্দিন জানান, বিকেল পৌনে ৫টার দিকে বাবু, শিমুল ও লাভলুর অনুসারীদের মধ্যে প্রথমে কথা-কাটাকাটি ও পরে মারামারির ঘটনা ঘটে।
আধা ঘণ্টার বেশি সময় ধরে এই মারামারি চলে। পরে কারারক্ষীরা লাঠিপেটা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এতে কয়েকজন সামান্য আহত হয়েছেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় পরিস্থিতি কারা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে আসে বলে তিনি জানান।
এ বিষয়ে খুলনার জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দুই মাদক কারবারি মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।’