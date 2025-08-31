হোম > সারা দেশ > খুলনা

স্ত্রী নিখোঁজ, সাংবাদিকের লাশ মিলল রূপসা সেতুর নিচে

খুলনা প্রতিনিধি

ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলু। ছবি: সংগৃহীত

খুলনার খানজাহান আলী (রহ.) রূপসা সেতুর ২ নম্বর পিলারের বেজমেন্ট থেকে ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলু নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

খবর পেয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পিবিআই ও সিআইডি টিম মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ে চেষ্টা করছেন।

ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলু দৈনিক বঙ্গবাণী পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন। পরে তিনি চ্যানেল ওয়ান, ইউএনবি, দৈনিক প্রবাহ ও অধুনালুপ্ত দৈনিক আজকের কাগজসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন।

র‍্যাব-৬-এর উপ-অধিনায়ক মেজর মারুফ লাশের পরিচয় নিশ্চিত করেছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলু পারিবারিক জীবনে ছিলেন নিঃসন্তান। কিছুদিন আগে তাঁর স্ত্রী বাসা থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন। এ ঘটনায় থানায় জিডিসহ বিভিন্ন স্থানে খোঁজ করেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া তিনি আর্থিক সংকটে ভুগছিলেন।

লবণচরা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (এসআই) রহিম জানান, স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং নদীর ভেতরে হওয়ায় বিষয়টি নৌ পুলিশকে জানানো হয়। পরে নৌ পুলিশ গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে।

নৌ পুলিশ রূপসা ফাঁড়ির এসআই বেল্লাল হোসেন বলেন, সন্ধ্যা ৭টার দিকে সেতুর ২ নম্বর পিলারের বেজমেন্টের ওপর একটি লাশ পড়ে রয়েছে—এমন সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করা হয়।

তাঁর পরনে ছিল ব্লু রঙের প্যান্ট ও আকাশি রঙের টি-শার্ট। তাঁর ডান হাত ও মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত ছিল। এ সময় জাতীয় পরিচয়পত্র দেখে পুলিশ লাশ শনাক্ত করে। পরে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সম্পর্কিত

চবিতে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ইবিতে বিক্ষোভ

ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে গৃহবধূর আঙুল কামড়ে ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ, আটক ১

৩ মাস পর সুন্দরবনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা উঠছে কাল, প্রস্তুত জেলে ও বনজীবীরা

পূর্বশত্রুতার জেরে তালায় দেড় কিলোমিটার জমির শিমগাছ কেটে দিল প্রতিপক্ষ

যশোর বিএনপির তিন শতাধিক নেতা বহিষ্কার, তবু থামছে না চাঁদাবাজি

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাগেরহাটে প্রাইভেট কারের চাপায় পথচারীর মৃত্যু

খুলনায় জাপা কার্যালয়ে হামলার চেষ্টা, পুলিশের লাঠিপেটায় ২০ নেতা-কর্মী আহতের দাবি

ইবির গুম হওয়া ২ শিক্ষার্থীর সন্ধানের দাবিতে ছাত্রশিবিরের মানববন্ধন

মাগুরায় লাঠির আঘাতে নারী নিহত, ভাশুরের ছেলে আটক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা