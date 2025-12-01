রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় খুলনা বারের সাবেক সভাপতি কারাগারে

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও বার কাউন্সিলের সাবেক সদস্য পারভেজ আলম খানকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার খুলনার মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহা. মহিদুজ্জামান এই আদেশ দেন।
এর আগে আইনজীবী পারভেজ আলম খান গত ২৩ সেপ্টেম্বর উচ্চ আদালত থেকে আট সপ্তাহের জামিন নেন। হাইকোর্টের জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় পরে নিম্ন আদালতের বিচারক ৩০ অক্টোবর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দেন।
পরে ভারপ্রাপ্ত মহানগর দায়রা জজ তাঁকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আগের আদেশ বর্ধিত করেন। জমিনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় আজ আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে বিচারক তা নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানের আদেশ দেন।
আদালতের সূত্র জানায়, গত ২২ এপ্রিল নগরীর সোনাডাঙ্গা থানার ময়লাপোতা মোড়ে সন্দেহজনক ঘোরাফেরার সময় অ্যাডভোকেট এম এম মজিবর রহমানকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন জব্দ করে গোয়েন্দা পুলিশ।
তিনি মোবাইল ফোনের বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতা-কর্মীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং তাঁদের সঙ্গে মিলে বর্তমান সরকারকে উৎখাত ও দেশের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার জন্য ষড়যন্ত্র করেন।
পরে খালিশপুর থানার একটি সাধারণ ডায়েরি সূত্রে তাঁকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে পাঠালে আদালতে তাঁকে কারাগারে পাঠান। পরে ১১ আগস্ট নগর গোয়েন্দা পুলিশের এসআই বিধান চন্দ্র রায় বাদী হয়ে অ্যাডভোকেট এম এম মজিবর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, অ্যাডভোকেট পারভেজ আলম খান, সাবেক সংসদ শেখ হেলাল, জুয়েলসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে সোনাডাঙ্গা থানায় মামলা করেন, যার নম্বর ১৪।
এ বিষয়ে মহানগর দায়রা জজ আদালতের পিপি এ কে এম শহিদুল আলম শাহিদ জানান, মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের করা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার ৩ নম্বর আসামি অ্যাডভোকেট পারভেজ আলম খান।
তিনি উল্লিখিত আসামিদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করতে চেয়েছিলেন। আসামি পারভেজ আলম খান ২ সেপ্টেম্বর উচ্চ আদালত থেকে আট সপ্তাহের জামিন নিয়েছিলেন। পরে নিম্ন আদালত থেকে অন্তর্বর্তী জামিন বর্ধিত করা হয়। মেয়াদ শেষে তিনি আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে আদালতে তা নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।