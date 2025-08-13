খুলনায় প্রিজন সেল থেকে পলাতক আসামিসহ ৫ জন গ্রেপ্তার

খুলনায় পুলিশের প্রিজন সেল থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি ইউসুফ হাওলাদারকে (২৫) এক সপ্তাহ পর গ্রেপ্তার করেছে মহানগর পুলিশ। এ ছাড়া সাব্বির হত্যা মামলার প্রধান আসামিসহ আরও চারজনকে অস্ত্র, গুলি, মাদকসহ গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ বুধবার বেলা ১টার দিকে খালিশপুর থানা-পুলিশ নগরীর আলমনগর এলাকা থেকে ইউসুফ হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করে। নগরীর আলমনগরের শাহজাহান হাওলাদারের ছেলে ইউসুফ ৭ আগস্ট প্রিজন সেল থেকে পালিয়ে যান। খুলনা মহানগর পুলিশের (কেএমপি) সহকারী কমিশনার খোন্দকার হোসেন আহম্মদ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
অপরদিকে সাব্বির হত্যা মামলার প্রধান আসামিসহ চারজনকে অস্ত্র, গুলি, মাদকসহ গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ দল। ভোরে রূপসা উপজেলার আইচগাতী বালুরমাঠ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন শেখ হাফিজ (৩২), হাফিজের সহযোগী তানজিল হাসান জ্যোতি (৩৭), মো. মাসুম শেখ (২২) ও মো. দীপু শেখ (২৪)। তাঁদের কাছ থেকে বিদেশি পিস্তল, ছুরি ও মাদক জব্দ করা হয়েছে। হাফিজ গত ২৬ জুন রূপসায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত সাব্বির হত্যা মামলার প্রধান আসামি।
রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান জানান, সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যের যৌথ অভিযানে সাব্বিরসহ একাধিক মামলার আসামি শেখ হাফিজসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, চাপাতি, ছুরি ও দুই কেজি গাঁজা জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
ওসি মাহফুজুর রহমান আরও জানান, হাফিজ বি কোম্পানির শীর্ষ সন্ত্রাসী। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় একাধিক হত্যাসহ মাদক মামলা রয়েছে। গত ২৬ জুন রাতে রূপসার রাজাপুর এলাকায় সাব্বিরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনার পর নিহত সাব্বিরের মা বাদী হয়ে রূপসা থানায় মামলাটি করেন।