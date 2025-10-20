হোম > সারা দেশ > খুলনা

গণতন্ত্রে বিশ্বাসীরা কখনো অন্য দলের রাজনীতি নিষিদ্ধ চায় না: পরওয়ার

তালা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি 

তালা ফুটবল মাঠে জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণতন্ত্রে বিশ্বাসীরা কখনো অন্য দলের রাজনীতি নিষিদ্ধের কথা বলতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ সোমবার সাতক্ষীরার তালা ফুটবল মাঠে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত ছাত্র-যুব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এ মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক পরওয়ার বলেন, ‘১৯৯১ সালে কোনো জোট ছাড়া তালা-কলারোয়ায় জামায়াতের প্রার্থী শেখ আনছার আলী বিজয়ী হয়েছিলেন। একসময় মানুষ ভাবত হিন্দু মানে আওয়ামী লীগ, হিন্দু মানে নৌকা। এখন সময় বদলেছে, তালা-কলারোয়ায় হিন্দু মানে দাঁড়িপাল্লা।’

বিএনপির এক নেতার বক্তব্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘বিএনপি যদি আওয়ামী লীগের মতো জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার কথা বলে, তবে এটি ফ্যাসিস্ট মনোভাবের প্রকাশ। যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তারা কখনো অন্য দলের রাজনীতি নিষিদ্ধের কথা বলতে পারে না।’

তিনি অভিযোগ করেন, জামায়াতের পোস্টার-লিফলেট ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

অধ্যাপক গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, ‘জনগণের দোয়া ও সমর্থনে বিজয়ী হতে পারলে আমরা সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজি, দখলবাজি ও দুর্নীতিমুক্ত এলাকা গড়ে তুলব। তরুণসমাজকে সঙ্গে নিয়ে মানবিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করব। সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে দেশে প্রকৃত সুশাসন ফিরে আসবে।’ সমাবেশে তালা-কলারোয়া আসনের জামায়াতের সংসদ সদস্য প্রার্থী অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইজ্জত উল্লাহকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

মাওলানা মো. মফিদুল্লাহর সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ ইজ্জত উল্লাহ, খুলনা অঞ্চলের সহকারী পরিচালক মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, বিভাগীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক, জেলা আমির শহীদুল ইসলাম মুকুল, ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি নূরুল ইসলাম সাদ্দাম, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. মাহমুদুল হক, সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক সুজায়েত আলী, শহর শিবিরের সভাপতি আল মামুন ও জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি জুবায়ের হোসেন। সঞ্চালনা করেন উপজেলা সেক্রেটারি অধ্যাপক ইদ্রিস আলী।

