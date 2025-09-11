হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনার শিপইয়ার্ড সড়ক প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ: খতিয়ে দেখছে দুদক

খুলনা প্রতিনিধি

খুলনায় মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাওয়া কেডিএর শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে অনিয়ম ও গাফিলতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সরেজমিনে পরিদর্শন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এনফোর্সমেন্ট টিম। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে দুদক খুলনার উপপরিচালক মো. আবদুল ওয়াদুদের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সড়কটি আধা সমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। কাজ শেষ না করেই ৭০ কোটি টাকা তুলে নিয়ে গেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মাহবুব ব্রাদার্স।

দুদক খুলনার উপপরিচালক মো. আবদুল ওয়াদুদ জানান, অভিযোগ উঠেছে প্রকল্পের কাজ সময়মতো সম্পন্ন না করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অর্থ আত্মসাৎ করেছে। পাশাপাশি যেটুকু কাজ করা হয়েছে, তাতেও নিম্নমান বজায় রাখা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এর আগে এনফোর্সমেন্ট দলের সদস্যরা কেডিএ কার্যালয়ে গিয়ে প্রকল্পসংশ্লিষ্ট নথিপত্র, ঠিকাদারদের বিল পরিশোধের রসিদ ও অন্যান্য কাগজপত্র সংগ্রহ করেন।

এ সময় বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা উপস্থিত থেকে সড়কের নির্মাণকাজের মান, অগ্রগতি ও কাজে ব্যবহৃত উপকরণের মান যাচাই করেন।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা