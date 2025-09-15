যশোরে বাস-পিকআপ মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ১

যশোরের ঝিকরগাছায় বাস ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। নিহত রুহুল কুদ্দুস (৪০) পিকআপচালক এবং তিনি উপজেলার বাঁকড়া ইউনিয়নের আলীপুর গ্রামের নেছার আলীর ছেলে। সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের ঝিকরগাছা পারবাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে নাভারণ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকুনুজ্জামান জানান, বেনাপোলগামী একটি পিকআপ ভ্যান যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে ঝিকরগাছা পারবাজার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা শামীম পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে পিকআপটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই পিকআপ চালক রুহুল কুদ্দুস মারা যান।
পরে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঝিকরগাছা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুমড়ানো-মুচড়ানো পিকআপের ভেতর থেকে রুহুল কুদ্দুসের মরদেহ উদ্ধার করেন।
ওসি রোকুনুজ্জামান আরও জানান, দুর্ঘটনার পর বাসের চালক ও হেলপার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ বাসটি জব্দ করে থানায় নিয়ে এসেছে। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে।