হোম > সারা দেশ > খুলনা

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর টহলগাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ৪ সেনাসদস্য

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

সেনাবাহিনীর টহলগাড়ি। ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহের মহেশপুরে সেনাবাহিনীর একটি টহলগাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে চার সেনাসদস্য আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক পালিয়ে গেছে। তবে ওই ট্রাকটি আটক করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে মহেশপুর-খালিশপুর সড়কের বেলেঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত সেনা সদস্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। সেনাসদস্যরা সামান্য আহত হয়েছে বলে দাবি করে মহেশপুর সেনাক্যাম্প।

প্রত্যক্ষদর্শী ও মহেশপুর সেনাক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, সেনাবাহিনীর একটি টহল দল তাদের গাড়িতে মহেশপুর থেকে খালিশপুরের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি খালি ট্রাক বেলেঘাট এলাকায় পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেনাবাহিনীর টহলগাড়িকে ধাক্কা দেয়।

তখন সেনাবাহিনীর গাড়িটি সড়কের পাশের একটি বাঁশবাগানে পড়ে যায়। তখন দুর্ঘটনায় চারজন সেনাসদস্য আহত হন।

এ বিষয়ে মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ট্রাকের চালক পলাতক রয়েছে। তবে ট্রাকটি আটক করেছে পুলিশ।

সম্পর্কিত

খুলনায় নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

‘গুহা’ থেকে অপহৃত ম্যানেজার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার

দ্বিতীয় জানাজা শেষে ডাবলুর দাফন, ‘হত্যার’ বিচারের দাবি পরিবার ও নেতাদের

খুলনায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত বিকুলের ভাড়া বাসা থেকে অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো ৭৪টি অবৈধ কয়লার চুল্লি

খুলনা সিআইডির সদর দপ্তরে অগ্নিকাণ্ড

খুলনায় পুলিশের ধাওয়া খেয়ে ঠিকাদারের বাড়িতে গুলি ছুড়ল সন্ত্রাসীরা

দখল আতঙ্কে ৩২ পরিবার

ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে খুবি শিক্ষককে শাস্তি

খুলনায় যুবককে গুলি করে হত্যা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা