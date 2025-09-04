হোম > সারা দেশ > খুলনা

ক্লাস-পরীক্ষার সময় স্কুলে বিএনপি নেতার ভূরিভোজ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

খোকসায় স্কুলের মাঠে বিএনপি নেতার ভূরিভোজের আয়োজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়ার খোকসায় ক্লাস-পরীক্ষা চলাকালে স্কুলের মাঠে ভূরিভোজের আয়োজন করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার জানিপুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এই ঘটনা ঘটে।

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দলীয় কর্মীদের আপ্যায়নের জন্য এই ভূরিভোজের আয়োজন করেন রিপন হোসেন নামের বিএনপির এক নেতা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস।

জানা যায়, বুধবার রাতে বিদ্যালয়ে দুটি গরু জবাই করা হয়। প্রায় ৫০টি সসপ্যানে ৭ মণ মাংস ও বিরিয়ানি রান্না করা হয়। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত রান্না ও ভূরিভোজ চলে। এ সময় শিশু শিক্ষার্থীরা বারবার রান্নার কাছে ছুটে যায়।

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের দোতলার অফিস ছিল নীরব। শিক্ষকদের বসার কক্ষ থেকে বেড়িয়ে এলেন আনিসুর রহমান নামের এক শিক্ষক।

পুরোনো ভবনের একতলার ছাদে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার সময় তাঁর গল্পে রান্নার গন্ধ ভেসে আসছিল নাকে। তিনি গল্পের ছলে বললেন, ‘বিরিয়ানির গন্ধে ছাত্রদের কি আর আটকে রাখা যায়। ওরা বারবার ছুটে আসে বাবুর্চির কাছে। অনেক চেষ্টা করে ওদের (ছাত্র-ছাত্রী) কয়েক দফায় ক্লাসে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।’

স্কুলের শিক্ষকেরা অভিযোগ করে বলেন, স্কুলের চারতলা ভবনের সব কক্ষে দশম শ্রেণির শতাধিক শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছিল। বিএনপির কর্মীদের ভূরিভোজের রান্না করার স্থানের পাশে ছিল শিশুদের শ্রেণিকক্ষ। সেখানে ক্লাস নেওয়া ও শিশুদের ধরে রাখা কষ্টকর ছিল।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এক যুগের বেশি সময় স্কুলটির দুটি মাঠ রাজনৈতিক নেতারা দখল করে রেখেছেন। যে কেউ, যেকোনোভাবে মাঠ ও স্কুলের আঙিনা ব্যবহার করছে। এর ফলে শ্রেণি পাঠদান ও শিশুদের মনের ওপর প্রভাব ফেলে। তাঁরা এর প্রতিকার দাবি করেন।

এ বিষয়ে জানতে খোকসা জানিপুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলামের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ না করায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

ভূরিভোজের আয়োজক রিপন হোসেন নিজেকে পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক দাবি করে প্রথমে অভিযোগ অস্বীকার করেন। পরে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

অপর দিকে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলাউদ্দিন খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে যে রিপন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, সে নিজে বিএনপির কেউ না। অনুষ্ঠান আয়োজনের কোনো এখতিয়ার তার নেই।’

বিদ্যালয়ের সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) প্রদীপ্ত রায় দীপন বলেন, ‘স্কুল চলাকালে ভূরিভোজের আয়োজনের বিষয়টি আমি জানি না। প্রধান শিক্ষক আমাকে জানাননি।’

জানিপুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণমাঠ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আমি শুধু জানতাম বিকেলে স্কুলের মাঠে অনুষ্ঠান আছে।’

