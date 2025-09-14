হোম > সারা দেশ > খুলনা

এসপি হিসেবে গৌতম কুমারকে চুয়াডাঙ্গায় পদায়ন প্রত্যাহারের দাবি

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­

রোববার সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিরপুর ট্রাফিক বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) গৌতম কুমার বিশ্বাসকে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার (এসপি) হিসেবে পদায়নের আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার সকাল ১০টায় ’চুয়াডাঙ্গাবাসী’ ব্যানারে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি এবং এবি পার্টির নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

গত বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে গৌতম কুমার বিশ্বাসকে চুয়াডাঙ্গার এসপি হিসেবে পদায়ন করা হয়। তিনি বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের ২৫ তম ব্যাচের কর্মকর্তা এবং এর আগে ময়মনসিংহ পিবিআইয়ের এসপি ও পাবনা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মানববন্ধনে বক্তারা গৌতম কুমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উত্থাপন করেন। তারা বলেন, তিনি ২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত পাবনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার থাকাকালীন বিভিন্ন বিতর্কে জড়িয়েছিলেন।

বক্তারা বলেন, ‘গৌতম কুমার টানা চারবছর (২০১৬-২০ সাল পর্যন্ত) পাবনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে নানান বিতর্কে জড়ান। বিশেষ করে এই পুলিশ কর্মকর্তা মাগুরা-২ (শালিখা, মোহম্মদপুর ও সদরের কিছু অংশ) আসনের আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য বীরেন শিকদারের নিকটাত্মীয় পরিচয় দিতেন। সেই প্রভাব দেখিয়ে তিনি পাবনায় চলতেন। বিভিন্ন সময় ইসলামি জলসা বন্ধ, বিএনপি-জামায়াতের কর্মসূচির অনুমতি না দেওয়া এবং পণ্ড করে দেওয়াসহ নানান অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

মানববন্ধনে লোমহর্ষক নির্যাতনের অভিযোগ তুলে ধরে বক্তারা আরও বলেন, ‘পাবনায় থাকা অবস্থায় বিএনপি ও জামায়াতের বহু নেতাকর্মীকে লোমহর্ষক নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। তার নাম শুনলেই বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীরা সব সময় তটস্থ থাকতেন। বিএনপি-জামায়াতকে নির্যাতনের পুরস্কার হিসেবে ২০১৮ সালে পুলিশ সুপার (এসপি) পদে পদোন্নতি দিয়েছিল শেখ হাসিনা সরকার। তিনি আওয়ামী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশ্যে গর্ববোধ করতেন। তার পদায়নে বিএনপি ও জামায়াতের নির্যাতিত নেতাকর্মীরা ক্ষুব্ধ।’ ’ অবিলম্বে তার পদায়ন প্রত্যাহারের দাবি জানান বক্তারা।

সম্পর্কিত

বিধবার ঘরে মাদক সেবনের অভিযোগ, পদ হারালেন বিএনপি নেতা

বেনাপোলে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলচালক নিহত, আহত ১

মোংলা বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে রেকর্ড

সুন্দরবনে সমুদ্রে গোসলে নেমে পর্যটক নিখোঁজ

নতুন করারোপ ছাড়া কেসিসির বাজেট

খুলনা নগরীর ৮ থানার ওসি পদে রদবদল

খুলনার শিপইয়ার্ড সড়ক প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ: খতিয়ে দেখছে দুদক

গাংনীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

সুশাসন ও কার্যকর নীতির সংস্কার ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

খুলনায় লুট হওয়া ৪১টি গুলিসহ আটক ২
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা