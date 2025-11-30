নিখোঁজের ৪ দিন পর কপোতাক্ষ নদে মিলল যুবকের লাশ

খুলনার পাইকগাছা উপজেলায় নিখোঁজের চার দিন পর দীনেশ দাস (২২) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে নৌপুলিশ। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার কাটিপাড়া এলাকায় কপোতাক্ষ নদের খেরসা সেতুর কাছে দীনেশের লাশ পাওয়া যায়।
দীনেশ দাস পুরাইকাটি গ্রামের গৌর দাসের ছেলে। তিনি গত বুধবার বাড়ি থেকে বের হন। এর পর থেকে তাঁর কোনো সন্ধান পাচ্ছিলেন না পরিবারের সদস্যরা।
কাটিপাড়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) রবিউল ইসলাম বলেন, কপোতাক্ষ নদ থেকে দীনেশ দাস নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর লাশ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিস্তারিত জানা যাবে।