হোম > সারা দেশ > খুলনা

ইবিতে প্রতি ঘণ্টায় বাস সার্ভিস চালুর দাবি

ইবি প্রতিনিধি

ছবি: সংগৃহীত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) প্রতি ঘণ্টায় কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ রুটে বাস সার্ভিস চালুর দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে আগ্রাসনবিরোধী শিক্ষার্থী জোট।

আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে জোটের নেতা-কর্মীরা পরিবহন প্রশাসক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুর রউফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ স্মারকলিপি দেন।

স্মারকলিপিতে শিক্ষার্থীরা উল্লেখ করেন, ‘আমরা ‘‘আগ্রাসনবিরোধী শিক্ষার্থী জোট’’-এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করেছি। তাদের দাবি পরিবহন পুলে প্রতি ঘণ্টায় বাস সার্ভিস চালু করা। এমন সার্ভিস চালু হলে অনেক শিক্ষার্থীর সময় নষ্ট কম হবে এবং শিক্ষার্থীরা তাদের সময় প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে পারবে। তাই শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে পরিবহন পুলে ঘণ্টাপ্রতি বাস সার্ভিস চালুর অনুরোধ করছি।’

আগ্রাসনবিরোধী শিক্ষার্থী জোটের নেতা ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক এস এম সুইট বলেন, ‘কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ থেকে নিয়মিত ক্লাসে অংশ নিতে আসা শিক্ষার্থীসহ ক্যাম্পাসের অনেকে শহরে টিউশনি ও অন্যান্য প্রয়োজনে যাতায়াত করে। বর্তমান বাস শিডিউলের কারণে তাদের প্রচুর ভোগান্তি পোহাতে হয় এবং সময়ও নষ্ট হয়। আমরা পরিবহন প্রশাসক স্যারের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি অবহিত করেছি।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির অন্য সদস্যরাও। তাঁরা দ্রুত এ সার্ভিস চালুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সুবিধা আরও সহজ করার দাবি জানান।

সম্পর্কিত

দাকোপের ওয়াপদা বেড়িবাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত, ১ হাজার পরিবার পানিবন্দী

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

ঝিনাইদহে ভাড়া নিয়ে তর্ক, পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে জখম

খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী ‘গ্রেনেড বাবু’র সহযোগীকে মাথায় গুলি করে হত্যা

খুলনায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আহত ব্যবসায়ীর ঢাকায় মৃত্যু

‘জামায়াত ক্ষমতায় গেলে মুসলিম পরিচয়ের জন্য সনদ নিতে হবে’

মাথা বের করায় খুঁটির সঙ্গে লেগে ট্রেনযাত্রীর মৃত্যু

সাংবাদিক হায়াত হত্যা: বাগেরহাটে বিক্ষোভ, ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম

খুবিতে পূজার ছুটি বাড়ানোর দাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন শিক্ষার্থীদের

জামায়াত ৩০০ আসনের নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়েছে: পরওয়ার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা