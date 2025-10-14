হোম > সারা দেশ > খুলনা

কয়রায় ৪৮ কেজি হরিণের মাংসসহ শিকারি আটক

খুলনা প্রতিনিধি

হরিণের মাংসসহ আটক যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ, খুলনা রেঞ্জের অধীনস্থ শাকবাড়িয়া নদীসংলগ্ন এলাকা থেকে ৪৮ কেজি হরিণের মাংসসহ মো. দিদারুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে বন বিভাগ। এ সময় তাঁর কাছ থেকে আরও ১১৫ কেজি মাছ, দুটি নৌকাসহ হরিণ ধরার সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। আটক দিদারুল মহারাজপুর গ্রামের মৃত হামিদ গাজীর ছেলে।

বন বিভাগ সূত্র জানায়, গতকাল সোমবার (১৩ অক্টোবর) দিবাগত রাত ১২টার দিকে কাশিয়াবাদ ফরেস্ট স্টেশন কর্মকর্তা মো. নাসির উদ্দীনের নেতৃত্বে বনরক্ষীরা অভিযান চালিয়ে হরিণের মাংসসহ এই শিকারিকে আটক করেন। এ সময় বন বিভাগের উপস্থিতি টের পেয়ে আরও একজন শিকারি পালিয়ে যান।

কাশিয়াবাদ ফরেস্ট স্টেশন কর্মকর্তা মো. নাসির উদ্দীন বলেন, ‘আমাদের নিয়মিত অভিযান চলাকালে শাকবাড়িয়া নদীসংলগ্ন এলাকা থেকে ৪৮ কেজি হরিণের মাংসসহ শিকারি মো. দিদারুল ইসলামকে আটক করা হয়েছে। এ সময় ১১৫ কেজি মাছ, দুটি নৌকা ও হরিণ ধরার সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।’

নাসির উদ্দীন আরও জানান, অভিযানকালে বন বিভাগের উপস্থিতি টের পেয়ে ১ নম্বর কয়রা গ্রামের হাবিবুর সরদারের ছেলে মনিরুল সরদার পালিয়ে গেছেন। এ বিষয়ে বন আইনে মামলা করা হয়েছে এবং জব্দ করা মাছ ও হরিণের মাংস আদালতের মাধ্যমে বিনষ্ট করা হয়েছে।

