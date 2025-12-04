হোম > সারা দেশ > খুলনা

প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার: হত্যাকারীর ফাঁসির দাবিতে সড়ক অবরোধ

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

আজ দুপুরে কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহে প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে চার বছরের শিশু সাইমা আক্তার সাবার লাশ উদ্ধারের ঘটনায় হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন নিহতের স্বজন ও স্থানীয়রা। হত্যাকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করেন তাঁরা। এই সময় রাস্তার দুই পাশে প্রায় দেড় কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

নিহত শিশুর মা ফাতেমা বলেন, ‘আমার মেয়েকে নিয়ে মেরে ফেলেছে। আমার বুক খালি করে দিয়েছে। আমার মেয়ের গালের মধ্যে গামছা ভরে পা দিয়ে চেপে ধরে মেরে ফেলেছে। আমি হত্যাকারীর ফাঁসি চাই।’

এলাকাবাসী বলেন, ‘ওই মহিলা নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করেছে। মা-বাবা, ভাই কোনো অপরাধ করতে পারে, কিন্তু ছোট এই শিশুটি কী অপরাধ করতে পারে! তাকে এভাবে নির্মমভাবে হত্যা করতে হবে! আমরা এই হত্যাকারীর ফাঁসি চাই।’

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘একটা শিশু হত্যার ঘটনা ঘটেছে। তার লাশ যে ঘরে পাওয়া গিয়েছিল, তাকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। হত্যাকারীর বিচার চেয়ে স্থানীয়রা সড়ক অবরোধ করেছে। আমি এসে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। এখন পরিস্থিতি প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। হাসপাতাল থেকে মরদেহ এসে পৌঁছালেই তারা রাস্তা থেকে সরে যাবে বলে জানিয়েছে।’

এর আগে গতকাল বুধবার রাতে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পবাহাটি গ্রামে প্রতিবেশীর খাটের নিচ থেকে শিশু সাবার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত সাবা ওই গ্রামের ভ্যানচালক মো. সাইদুল ইসলামের মেয়ে। এ ঘটনায় সাইদুল ইসলামের প্রতিবেশী আক্তারুজ্জামান মাসুদের স্ত্রী সান্তনা খাতুনকে (৩২) গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

