খুলনায় কৃষি ব্যাংকের ভল্ট ভেঙে চুরি হয়েছে ১৬ লাখ টাকা, আটক ৪

খুলনা প্রতিনিধি

খুলনার রূপসায় কৃষি ব্যাংকের গেট ও ভল্ট ভেঙে নগদ ১৬ লাখ ১৬ হাজার টাকা চুরির ঘটনায় আশপাশের সিটিটিভির ফুটেজ দেখে চোরদের শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ। এ ছাড়া তদন্তের স্বার্থে ওই ব্যাংকের তিন নিরাপত্তা প্রহরীসহ চারজনকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আটক ব্যক্তিরা হলেন ইউনুস এবং তিন নিরাপত্তা প্রহরী—আফজাল, আবুল কাশেম ও তরিকুল।

এদিকে চুরির ঘটনায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে থানায় মামলা করেছেন কৃষি ব্যাংকের ওই শাখার ব্যবস্থাপক কামরুল ইসলাম। সেই সঙ্গে কৃষি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা শনিবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন। বিকেল পর্যন্ত এ বৈঠক হয়। তবে বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে বা সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা জানা যায়নি।

পুলিশ জানায়, টাকা চুরির আগে ব্যাংকের বাইরে ও ভেতরে প্রতিটি সিসিটিভি ক্যামেরার ওপর কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয় বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। তবে পুলিশ আশপাশের সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেল থেকে শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত যেকোনো সময়ে এ চুরির ঘটনা ঘটছে বলে পুলিশের ধারণা।

ব্যাংকের এই শাখাটি পূর্ব রূপসা পেট্রলপাম্প ও পূর্ব রূপসা বাসস্ট্যান্ড পুলিশ ফাঁড়ির কাছে খুলনা-মোংলা মহাসড়কের পাশে অবস্থিত।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, ব্যাংকের নিরাপত্তা প্রহরী আবুল কাশেম শুক্রবার রাত ১০টার দিকে ব্যাংকে এসে দেখেন মূল গেটের তালা ভাঙা। ব্যাংকে গিয়ে দেখেন সেখানেও মূল গেট ও লকার ভাঙা। সবকিছু এলোমেলো। নিরাপত্তা প্রহরী বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানান। পরে ব্যাংকের ক্যাশিয়ার পুলিশের উপস্থিতিতে লেজার ও ক্যাশ মিলিয়ে দেখেন ১৬ লাখ ১৬ হাজার টাকা নেই।

ব্যাংকের নিরাপত্তা প্রহরী আবুল কাশেম বলেন, ‘আমার স্ত্রী অসুস্থ থাকার কারণে শুক্রবার সারা দিন আমি ব্যাংকে ছিলাম না। তবে বেলা ২টার দিকে একবার এসে দেখেছি সব ঠিকঠাক আছে।’ আবুল কাশেমের মতে, বিকেলের পরে এ ঘটনা ঘটতে পারে।

কৃষি ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক কামরুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের ব্যাংকের ভল্টে ১৬ লাখ ১৬ হাজার টাকা ছিল, যা লুট হয়ে গেছে।’ এ ঘটনায় তিনি বাদী হয়ে রূপসা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন বলে জানান।

খুলনার রূপসায় কৃষি ব্যাংকের ভল্ট ভেঙে নগদ ১৬ লাখ ১৬ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জানতে চাইলে রূপসা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুস সবুর জানান, রূপসা কৃষি ব্যাংকে তিনজন প্রহরী রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁদের থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলমান রয়েছে। তাঁদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘বৃহস্পতিবার বিকেলে ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়। ওই দিন থেকে শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার মধ্যে যেকোনো সময় ব্যাংকে চুরির ঘটনা ঘটতে পারে। আমরা ব্যাংক থেকে এবং আশপাশের ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করেছি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আমরা সব বের করতে পারব।’

ওসি জানান, বিকেলে ওই ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক কামরুল ইসলাম একটি এজাহার দাখিল করেছেন। মামলায় অজ্ঞাতদের আসামি করা হয়েছে।

কৃষি ব্যাংক খুলনার উপমহাব্যবস্থাপক মো. রিয়াজুল ইসলাম বলেছেন, সাপ্তাহিক ছুটির দিন থাকায় শনিবার তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়নি। আগামীকাল রোববার অফিস খুললে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হতে পারে।

