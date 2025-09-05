হোম > সারা দেশ > খুলনা

স্মার্টফোনের জন্য কিশোরীর আত্মহত্যার অভিযোগ

ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি 

স্মার্টফোন কিনে না দেওয়ায় বাগেরহাটের ফকিরহাটে এক কিশোরীর ‘আত্মহত্যার’ অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার উপজেলার বেতাগা ইউনিয়নের চাকুলী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মৃত মোছা. কারিমা খাতুন (১৬) উপজেলার বেতাগা ইউনিয়নের চাকুলী গ্রামের জয়নাল শেখের মেয়ে।

কিশোরীর মা নাছিমা বেগম ও বোন মার্জিয়া খাতুন জানান, কয়েক দিন ধরে কামিরা খাতুন মায়ের কাছে স্মার্টফোন কেনার বায়না ধরে। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে কারিমা খাতুনের ঘরের দরজা বন্ধ দেখেন পরিবারের লোকজন।

এরপর জানালা দিয়ে দেখতে পান ওই কিশোরী ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলে রয়েছে। এ সময় পরিবারের লোকজন দ্রুত দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাকে ঘোষণা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ফাতেমা বিনতে আজাদ জানান, ওই কিশোরীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। তবে কীভাবে সে মারা গেছে, তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি।

এ বিষয়ে ফকিরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রাজ্জাক মীর বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে মৃতের প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

