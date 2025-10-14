হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় দুর্বৃত্তের হামলায় ২ যুবক গুলিবিদ্ধ

খুলনা প্রতিনিধি

খুলনায় দুর্বৃত্তের হামলায় দুই যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে শহরের নিরালা তালুকদার কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন মনির হাওলাদার ও হানিফ হাওলাদার।

স্থানীয়রা জানায়, রাত সাড়ে ৮টার দিকে ১৫টি মোটরসাইকেলে ২০ জন দুর্বৃত্ত নিরালা ১৯ নম্বর রোডের মনির ও হানিফের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় তাঁদের লক্ষ্য গুলি ছুড়তে থাকে দুর্বৃত্তরা। তাদের ছোড়া গুলি হানিফের গলায় এবং মনিরের নিতম্বে বিদ্ধ হয়। গুলির শব্দ পেয়ে স্থানীয় লোকজন বের হলে দুর্বৃত্তরা ঘটনাস্থল থেকে পলিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মাদকের বিষয়কে কেন্দ্র করে এ গুলির ঘটনা। প্রতিপক্ষের গুলিতে তারা দুজন আহত হয়। আহত মনিরের বিরুদ্ধে দুটি মাদকের মামলা রয়েছে। তবে ঘটনাটি যারা ঘটিয়েছে, তাদের গ্রেপ্তারে আমরা অভিযান চালাচ্ছি।’

