খুলনায় শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড, জামায়াতের কার্যালয়সহ পুড়ল ৭ দোকান

খুলনায় শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডে জামায়াতে ইসলামীর ৯ নম্বর ওয়ার্ড কার্যালয়সহ মাতটি দোকান, দুটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার গ্যারেজ, দুটি ইজিবাইক, দুটি ফ্রিজ ও তিনটি রিকশা পুড়ে গেছে।
বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে নগরীর মুজগুন্নি এলাকার ১৯ নম্বর সড়কে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, ২টার দিকে মুজগুন্নি ১৯ নম্বর সড়কের একটি মুদিদোকান থেকে শর্টসার্কিটের মাধ্যমে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন আশপাশের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। এতে ৯ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াত ইসলামীর কার্যালয়, সাতটি দোকান, দুটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার গ্যারেজ, দুটি ইজিবাইক, দুটি ফ্রিজ ও তিনটি রিকশাসহ বিভিন্ন মালামাল পুড়ে যায়।
খবর পেয়ে খুলনা ফায়ার সার্ভিসের বয়রা, দৌলতপুর ও খালিশপুর স্টেশনের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় আধা ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
খুলনা ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার আবু ইউসুফ বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। আগুনে সাতটি দোকান, দুটি গ্যারেজ এবং জামায়াতে ইসলামী কার্যালয়ের কিছু আসবাব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে, আগুনে ৩০ থেকে ৪০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।