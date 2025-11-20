খুলনার আদালতপাড়ায় ককটেল-সদৃশ বস্তু উদ্ধার

খুলনার আদালত চত্বর থেকে ককটেল-সদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার ককটেল-সদৃশ ওই বস্তুটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় আদালত এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে খুলনা থানার এসআই পার্ডন কুমার সিংহ বলেন, বিকেল ৪টার কিছু পরে আদালতপাড়ায় ককটেল-সদৃশ বস্তু দেখার খবর থানায় আসে। খবর পেয়ে আদালতে আসেন তিনি।
ঘটনাস্থলের চারদিকে লাল দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। বাইরের কাউকে ঘটনাস্থলে ঢুকতে বা বের হতে দেওয়া হচ্ছে না। র্যাব ৬-এর বোমা ডিসপোসাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ঘটনা জানার পর আদালত চত্বরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। আদালতে আসা মানুষজন লাল স্কচটেপ দিয়ে মোড়া ককটেল-সদৃশ কোটা পড়ে থাকতে দেখে যে যার মতো চলে যাচ্ছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘অতিরিক্ত ডিউটির কারণে আমরা অভিযান পরিচালনা করতে পারছি না। যার কারণে খুলনায় একের পর এক দুর্ঘটনা বেড়ে চলছে।’