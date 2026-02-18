হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 

প্রতীকী ছবি

খুলনায় সোহেল ওরফে চেগা সোহেল (২৮) নামের এক যুবককে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার রাত পৌনে ১২টার দিকে নগরীর মওলার বাড়ি খালপাড় বোর্ড ঘরের সামনে ঘটনাটি ঘটে।

রাতে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। আহত যুবক ওই এলাকার শাহাদতের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সোহেলের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে। মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত তিনি। মাদক-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষ একটি গ্রুপ তাঁকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করে।

খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. কবির হোসেন স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে বলেন, ‘সোহেলকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীরা এলোপাতাড়ি গুলি করে। একটি গুলি তাঁর কোমরের বাঁ পাশে বিদ্ধ হয়। রাতে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা।’

কবির হোসেন আরও বলেন, খবর পেয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

