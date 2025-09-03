হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, কিশোর গ্রেপ্তার

খুলনা প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

খুলনায় চার বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশ এক কিশোরকে (১৭) গ্রেপ্তার করেছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাকে নগরীর লবণচরা থানাধীন দক্ষিণ হরিণটানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানান লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুজ্জামান। গ্রেপ্তার হওয়া কিশোর ওই এলাকার বাসিন্দা।

এর আগে সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে চার বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে ওই কিশোর। বর্তমানে ধর্ষণের শিকার ওই শিশু খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গ্রেপ্তার কিশোরকে আদালতের নির্দেশে যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানো হয়।

লবণচরা থানার ওসি তৌহিদুজ্জামান বলেন, ধর্ষণের শিকার শিশুটির পরিবার কিশোরের বাড়ির ভাড়াটে। সোমবার ঘরে কেউ না থাকার সুযোগে শিশুটিকে ধর্ষণ করে কিশোর। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে শিশুটির বাবা মঙ্গলবার থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দিলে পুলিশ কিশোরকে গ্রেপ্তার করে। পরে আদালতের নির্দেশে যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানো হয়।

সম্পর্কিত

শার্শায় ১৫ বছরে ১৬০ হত্যা, রাজনৈতিকই বেশি

বিদ্যালয়ে নরসুন্দর ডেকে ছাত্রদের চুল কাটালেন প্রধান শিক্ষক

খুলনায় জাতীয় পার্টির অফিসে ফের হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার মামলায় আশ্রমের ধর্মগুরু কারাগারে, কমছে ভক্তের সংখ্যা

সড়ক দুর্ঘটনায় বিএনপির নেত্রী ফরিদা ইয়াসমিন আহত

কৃষকের আখের মূল্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিশোধ করা হবে: বিএসএফআইসির চেয়ারম্যান

খুলনায় ৮ দফা দাবিতে পাটকল শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচি

পিএইচডি ভর্তিতে শর্ত শিথিলের দাবি ইবি ছাত্র ইউনিয়নের

স্কুলমাঠে খেলার সময় ডাম্প ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল শিক্ষার্থীর

নড়াইলে স্কুলের পেছনে ডোবায় মিলল কিশোরীর অর্ধগলিত লাশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা