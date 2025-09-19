বিএনপি নেতার বাধায় পণ্ড ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ, ১৪৪ ধারা জারি

খুলনার দিঘলিয়া উপজেলায় বিএনপির ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালন ও জনসংযোগে গিয়ে বাধার মুখে পড়েছেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পারভেজ মল্লিক। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে দিঘলিয়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মিন্টু মোল্লার নির্দেশে স্থানীয় কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক উপজেলার সব খেয়াঘাট বন্ধ করে পূর্বনির্ধারিত ওই কর্মসূচিতে বাধার সৃষ্টি করে।
এই ঘটনায় উত্তেজনা দেখা দিলে উপজেলায় ১৪৪ ধারা জারি করে সব ধরনের জনসমাবেশ ও রাজনৈতিক মিটিং মিছিল বন্ধ করে দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আরিফুল ইসলাম।
স্থানীয় সূত্রের বরাতে জানা গেছে, দিঘলিয়া উপজেলায় পারভেজ মল্লিকের জনসংযোগ ও বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফার প্রচারণায় যাওয়ার সময় মাঝিরগাতি খেয়া ঘাট, কোলা কামারগাতি খেয়াঘাট, বেলেঘাট, লস্করপুর, মোকামপুর, মল্লিকপুর ও আবালগাতী ফেরিঘাটের নৌকা ও ফেরি চালকদের ভয় দেখিয়ে পারাপার বন্ধ করে দেন মিন্টু মোল্লা।
নাম প্রকাশ না করে একাধিক চালক বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, নির্দেশ অমান্য করলে খেয়াঘাটে নৌকা রাখতে দেওয়া হবে না বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে।
স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা জানিয়েছেন, মিন্টু মোল্লা বিএনপির কেন্দ্রীয় তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারি হেলালের সমর্থক। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হেলাল ও পারভেজ মল্লিক খুলনা-৪ আসন থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী। আজিজুল বারি হেলালকে খুশি করতেই মিন্টু এই ঘটনা ঘটিয়েছেন।
দিঘলিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ এইচ এম শাহিন সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, দিঘলিয়ায় স্থানীয় বিএনপির কর্মীদের একটি প্রোগ্রামে খুলনা-৪ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী পারভেজ মল্লিক জনসংযোগ চালাচ্ছিলেন। এ সময় কিছু স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মী খেয়াঘাট বন্ধ করে দিয়ে তাঁর কর্মসূচিতে বাঁধার সৃষ্টি করে। বিষয়টি পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানতে পারেন। এ অবস্থায় নৌবাহিনীর সহায়তায় ঘাটগুলো আবারও সচল করা হয় এবং পরিস্থিতি শান্ত রাখতে এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।
পারভেজ মল্লিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি কোনো নির্বাচনী প্রচারণায় আসিনি। আমি এসেছিলাম বিএনপির ৩১ দফা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে। দেশনায়ক তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র ও রাজনীতি সংস্কারের ৩১ দফার প্রচারণায় বাধা দেওয়া হয়েছে—এটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য দুঃখজনক ঘটনা।’
গণতান্ত্রিক অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের কর্মকাণ্ড ঘটানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন মল্লিক।