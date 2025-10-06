হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আহত ব্যবসায়ীর ঢাকায় মৃত্যু

খুলনা প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

খুলনায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ব্যবসায়ী নিজাম উদ্দিন মোল্লা চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকায় মারা গেছেন। আজ সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

এর আগে ১ অক্টোবর রাতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে তিনি গুরুতর আহত হন। পরবর্তী সময়ে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকেরা ঢাকায় পাঠান।

জানতে চাইলে খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, ১ অক্টোবর রাতে শেরেবাংলা রোডের মদিনা ট্রেডার্সের ব্যবসায়ী নিজাম উদ্দিন মোল্লা রাত ৩টার দিকে তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হলে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষতবিক্ষত হয়। সিলিন্ডার বিস্ফোরণের শব্দ পেয়ে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।

সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠান। আজ সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সম্পর্কিত

‘জামায়াত ক্ষমতায় গেলে মুসলিম পরিচয়ের জন্য সনদ নিতে হবে’

মাথা বের করায় খুঁটির সঙ্গে লেগে ট্রেনযাত্রীর মৃত্যু

সাংবাদিক হায়াত হত্যা: বাগেরহাটে বিক্ষোভ, ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম

খুবিতে পূজার ছুটি বাড়ানোর দাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন শিক্ষার্থীদের

জামায়াত ৩০০ আসনের নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়েছে: পরওয়ার

নেশার টাকা না পেয়ে বাবাকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ

বেনাপোলে মোটর মেকানিক কিশোর অপহৃত: চোখ বাঁধা ছবি পাঠিয়ে মুক্তিপণ দাবি

কুষ্টিয়ায় নিখোঁজের ৯ ঘণ্টা পর ডোবা থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

গাংনীতে উদ্ধার হওয়া সেই অজ্ঞাত নবজাতক মারা গেছে

নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারিতেই হবে, কেউ বাধা দিলে জনগণ প্রতিহত করবে: অ্যাটর্নি জেনারেল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা