খুলনায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আহত ব্যবসায়ীর ঢাকায় মৃত্যু

খুলনায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ব্যবসায়ী নিজাম উদ্দিন মোল্লা চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকায় মারা গেছেন। আজ সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।
এর আগে ১ অক্টোবর রাতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে তিনি গুরুতর আহত হন। পরবর্তী সময়ে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকেরা ঢাকায় পাঠান।
জানতে চাইলে খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, ১ অক্টোবর রাতে শেরেবাংলা রোডের মদিনা ট্রেডার্সের ব্যবসায়ী নিজাম উদ্দিন মোল্লা রাত ৩টার দিকে তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হলে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষতবিক্ষত হয়। সিলিন্ডার বিস্ফোরণের শব্দ পেয়ে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।
সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠান। আজ সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।