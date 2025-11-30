হোম > সারা দেশ > খুলনা

যশোরে ৫০টি গুলি, ৫ বিদেশি পিস্তলসহ যুবক আটক

­যশোর প্রতিনিধি

অস্ত্র-গাঁজাসহ আটক যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরে ৫টি বিদেশি পিস্তল, ১০টি ম্যাগাজিন ও ৫০টি গুলি, সাড়ে ৪ কেজি গাঁজাসহ লিটন গাজী (৪০) নামের এক যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। আটক লিটন গাজী সদর উপজেলার সুজলপুর গ্রামের নুর ইসলাম গাজীর ছেলে। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে নিজ দপ্তরে যশোরের পুলিশ সুপার সৈয়দ রফিকুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান।

এর আগে শনিবার দিবাগত রাতে সদর উপজেলার নওয়াপাড়া ইউনিয়নের মধুগ্রাম থেকে লিটন গাজীকে আটক করা হয়। উদ্ধার হওয়া এসব অস্ত্র ভারত থেকে এসেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সুপার জানান, গতকাল শনিবার রাতে মধুগ্রামে লিটন গাজীর বাসায় অভিযান চালায় ডিবি পুলিশের একটি দল। এ সময় তাঁর ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ৭ পয়েন্ট ৬৫ মডেলের ৫টি বিদেশি পিস্তল, ১০টি ম্যাগাজিন, ৫০টি গুলিসহ সাড়ে ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তিনি একজন অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ী। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র চট্টগ্রাম, কক্সবাজারে পাঠানোর জন্য নিজের কাছে রেখেছিলেন লিটন গাজী। এসব অস্ত্র বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে তাঁর কাছে এসেছে। এর আগে তিনি কক্সবাজারে একাধিক অস্ত্রের চালান পাঠিয়েছেন বলে পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন লিটন। সহযোগীদের শনাক্ত করতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) আবুল বাশার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) রুহুল আমিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক সার্কেল) আহসান হাবীব, ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মঞ্জুরুল হক ভুঞা প্রমুখ।

