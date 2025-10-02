হোম > সারা দেশ > খুলনা

কুষ্টিয়ায় নিখোঁজের ৯ ঘণ্টা পর ডোবা থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

কু‌ষ্টিয়া প্রতি‌নি‌ধি

রাইসা খাতুন। ছবি: সংগৃহীত

কুষ্টিয়ার মিরপুরে নিখোঁজের ৯ ঘণ্টা পর রাইসা খাতুন (৭) নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হ‌য়ে‌ছে। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে বাড়ির পেছ‌নের একটি ডোবা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পু‌লিশ। এর আগে দুপুর ১২টা থে‌কে রাইসা‌কে খুঁজে পাওয়া যা‌চ্ছিল না। ঘটনাটি ঘ‌টে‌ছে উপজেলার বহলবাড়িয়া ইউনিয়নের নওদা খাদিমপুর এল‌াকায়। রাইসা ওই এলাকার আকরাম সরদারের মেয়ে।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুর ১২টা থেকে রাইসাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান মেলেনি। রাত ৯টার দিকে বাড়ির পেছ‌নের একটি ডোবায় তার মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুল হক আজ‌কের প‌ত্রিকা‌কে বলেন, ‘তদন্ত ক‌রে যেটা ধারণা করা হচ্ছে, শিশুটি পা পিছলে ডোবার পানিতে পড়ে মারা গেছে। তার শরী‌রে কোনো আঘা‌তের চিহ্ন পাওয়া যায়‌নি। প‌রিবা‌রের কোনো অভি‌যোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মর‌দেহ হস্তান্তর করা হ‌য়ে‌ছে।’

