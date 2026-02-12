হোম > সারা দেশ > খুলনা

ভোট দেওয়ার পর অসুস্থ হয়ে জামায়াত প্রার্থীর ভাইয়ের মৃত্যু

ঝালকাঠি, প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝালকাঠি-২ (সদর-নলছিটি) আসনের ১১ দলীয় জোটের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী শেখ নেয়ামুল করিমের ছোট ভাই শেখ এমদাদুল করিম (৪৫) মারা গেছেন।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত এমদাদুল করিম নলছিটি পৌরসভার অনুরাগ এলাকার এস এম আব্দুল কাদেরের ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নলছিটি পৌর জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির অ্যাডভোকেট আল আমিন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে নলছিটি উপজেলার অনুরাগ ভোটকেন্দ্রে ভোট দেন এমদাদুল করিম। পরে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলে পথে গাড়িতে থাকা অবস্থায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক দুপুর ১২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্বজনেরা জানান, এমদাদুল করিম দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। ভোট দেওয়ার আগেও তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না।

সম্পর্কিত

খুলনায় জামায়াতের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে অসুস্থ হয়ে বিএনপি নেতার মৃত্যু

‘হয়তো এটাই আমার জীবনের শেষ ভোট’

মৌলভীবাজারে রিকশা দিয়ে ভোটার আনছেন প্রার্থীরা, লাঙ্গল-শাপলা কলির এজেন্ট নেই বিভিন্ন কেন্দ্রে

‘খুব ভালো লাগছে, এটাই শেষ’—সপরিবারে ভোটের পর বললেন ৮০ বছরের মোতালেব মিয়া

খুলনায় ভোট গ্রহণ শুরু, ভোটারদের দীর্ঘ সারি

কুষ্টিয়ায় ১০টি ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার

নির্বাচন সুষ্ঠু করতে খুলনায় প্রশাসনে ম্যারাথন বৈঠক, দিকনির্দেশনা

খুলনার ৮৪০ ভোটকেন্দ্র সিসি ক্যামেরার আওতায়

আমির হামজাকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন বিএনপি প্রার্থী

ভোটের দিন যানবাহন চলাচলে কেএমপির নির্দেশনা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা