কারাবন্দী যবিপ্রবির সাবেক ভিসি হাসপাতালে, ফেসবুক পোস্টে ছেলের ক্ষোভ

দুদকের মামলায় যশোর কারাগারে বন্দী যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবির) সাবেক উপাচার্য (ভিসি) ড. প্রফেসর আবদুস সাত্তার (৬৮) অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে আজ সোমবার তাঁকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে কর্তৃপক্ষ। তিনি উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার শরিফুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, বেলা পৌনে ১১টার দিকে হঠাৎ করে বুকে ব্যথা ও মুখ দিয়ে লালা বের হচ্ছিল সাবেক ভিসি সাত্তারের। স্ট্রোকের আশঙ্কায় তাঁকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আবদুস সাত্তার আপাতত শঙ্কামুক্ত নন বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের চিকিৎসক। হাসপাতালে কয়েকজন কারারক্ষী নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন।
কারাবন্দী সাবেক ভিসি সাত্তারের অসুস্থতার খবর পেয়ে যশোর জেনারেল হাসপাতালে আসেন জেলা সিভিল সার্জন মাসুদ রানা, এডিএম কমলেশ মজুমদার ও কারা হাসপাতালের চিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেন।
হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, পুরুষ পেয়িং ওয়ার্ডের একটি বেডে সাবেক এই ভিসির চিকিৎসা চলছে। একজন পুলিশ সদস্য ও দুজন কারারক্ষী তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন। নিকটাত্মীয়, যবিপ্রবির কর্মকর্তা ও শিক্ষকেরা সাবেক ভিসি সাত্তারকে দেখতে এসেছেন।
জানতে চাইলে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক চিকিৎসক সাফায়েত হোসাইন বলেন, তিনি শঙ্কামুক্ত নন। সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে জানা গেছে, তাঁর মাথায় রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। তাঁর চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণ চলছে। আগামীকাল (মঙ্গলবার) সকালে তাঁর চিকিৎসায় একটি টিম গঠন করা হবে।
এদিকে যবিপ্রবির সাবেক ভিসি প্রফেসর আবদুস সাত্তারের অসুস্থতার খবরে উদ্বেগ ও ক্ষোভ জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়েছেন তাঁর ছেলে ওয়াসিফ সাত্তার। তিনি লিখেছেন, ‘যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) উপাচার্যের পদ গ্রহণের জন্য সত্তর বছর বয়সে আমার বাবাকে কারাগারে যেতে হলো।
‘তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বারবার আদালতে জানানো হলেও তিনি জামিন পাননি। অবশেষে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনি স্ট্রোক করেছেন। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হোক।’
আদালত সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের গত ১৬ জুন অবৈধভাবে নিয়োগ ও সরকারি ৬১ লাখ ৩১ হাজার ৭৩২ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় কারাগারে রয়েছেন সাবেক ভিসি সাত্তার। দুদকের দুটি মামলায় প্রায় দেড় মাস ধরে তিনি যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী রয়েছেন। ২০০৯ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত তিনি উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলেন। ২০ আগস্ট তাঁর হাজিরার পরবর্তী দিন ধার্য রয়েছে।