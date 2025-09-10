খুলনায় লুট হওয়া ৪১টি গুলিসহ আটক ২

গত ৫ আগস্ট খুলনায় রেডিও সেন্টার থেকে লুট হওয়া ৪১টি চায়নিজ রাইফেলের তাজা গুলি ও ৪টি চায়নিজ রাইফেলের চার্জারসহ দুজনকে আটক করেছে কেএমপির ডিবি পুলিশ।
গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে খুলনা মহানগরীর শেরে বাংলা রোডে লায়নস স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
খুলনা মহানগরীর ডিবির ওসি তৈমুর ইসলাম জানান, ৫ আগস্ট খুলনা রেডিও সেন্টার থেকে লুট হওয়া গুলিসহ দুজনকে আটক করা হয়েছে। আটক রাহুল খুলনা সদর থানাধীন বানিয়াখামার এলাকার বাসিন্দা মো. বাবুলের ছেলে এবং অপরজন সম্রাট বাগমারা স্কুল গলি রোড এলাকার বাসিন্দা মিজানুর রহমানের ছেলে। তাঁদের বিরুদ্ধে সোনাডাঙ্গা থানায় অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে।