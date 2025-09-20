কুষ্টিয়ায় বজ্রপাতে দুইজনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পৃথক স্থানে বজ্রপাতে দুইজন মারা গেছেন। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার রিফাতপুর ইউনিয়নের শীতলাইপাড়া ও প্রাগপুর ইউনিয়নের বিলগাথুয়া মাঠপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, রিফাতপুর ইউনিয়নের শীতলাইপাড়া গ্রামে মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাতে মারা যায় সাইফ হোসেন লাম (১৪)। সে ওই গ্রামের পলাশ মণ্ডলের ছেলে। পরিবারের সঙ্গে ফসলি জমিতে কাজ করার সময় হঠাৎ বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়।
অন্যদিকে, প্রাগপুর ইউনিয়নের বিলগাথুয়া মাঠপাড়া এলাকায় বজ্রপাতে আহত হন জামাত আলী (২৫)। তিনি ওই এলাকার মতিউর রহমানের ছেলে। স্থানীয়রা তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তৌহিদুল হাসান তুহিন বলেন, ‘সাইফকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। এ ছাড়া জামাত আলী চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।’
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান শেখ বজ্রপাতে দুইজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।