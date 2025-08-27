ইকসু নির্বাচনের গঠনতন্ত্র প্রণয়নে ১১ সদস্যের কমিটি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচনের জন্য গঠনতন্ত্র প্রণয়নে ১১ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. মনজুরুল হক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মিজানূর রহমান এবং সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. আলীনূর রহমান, দা’ওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. শহীদ মুহাম্মদ রেজওয়ান, আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহা. তোজাম্মেল হোসেন, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. নজিবুল হক, আল-হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান এবং অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তফা আরীফ।
এ ছাড়া বহিরাগত সদস্য হিসেবে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. একরামুল হক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জাফর উল্লাহ তালুকদার এবং সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার ইমাম হোসেন সিডনী।
গঠিত কমিটি যত দ্রুত সম্ভব ইকসুর গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে উপাচার্যের কাছে জমা দেবেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
এর আগে গত সোমবার ইকসু গঠন নিয়ে উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করেন ‘মুভমেন্ট ফর ইকসু’র প্রতিনিধিরা। বৈঠকে শিক্ষার্থীরা দ্রুত নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানান।