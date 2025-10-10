হোম > সারা দেশ > খুলনা

কয়রায় ৪৪ কেজি হরিণের মাংসসহ গ্রেপ্তার ১

খুলনা প্রতিনিধি

জব্দ হরিণের মাংসসহ গ্রেপ্তার ব্যক্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনার কয়রা উপজেলায় ৪৪ কেজি হরিণের মাংসসহ সেলিম হাওলাদার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে থানা-পুলিশ ও নৌবাহিনী যৌথ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

সেলিম হাওলাদার ৬ নম্বর কয়রা এলাকার মৃত এইচ এম শওকত হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেলিম হাওলাদারের বাড়ির ফ্রিজ থেকে ৪৪ কেজি হরিণের মাংসসহ তাঁকে আটক করা হয়।

এ ব্যাপারে কয়রা থানার এসআই তারিক মাহমুদ বলেন, নৌবাহিনী ও কয়রা থানা-পুলিশের যৌথ অভিযানে ৬ নম্বর কয়রা গ্রামে সেলিম হাওলাদারের বাড়ি থেকে ৪৪ কেজি হরিণের মাংসসহ তাঁকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে কয়রা থানায় মামলা হয়েছে।

সম্পর্কিত

খুমেক হাসপাতালের ইন্টার্নদের কর্মবিরতি, দুর্ভোগে রোগীরা

খুলনায় ‘মাদক কারবারিদের বিচার চাওয়ায়’ ভাঙারি ব্যবসায়ীকে খুন, শ্যালিকা আটক

মায়ের মৃত্যুর ৩৬ বছর পর বাবা স্বাচিপ নেতার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ

ইবিতে প্রতি ঘণ্টায় বাস সার্ভিস চালুর দাবি

দাকোপের ওয়াপদা বেড়িবাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত, ১ হাজার পরিবার পানিবন্দী

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

ঝিনাইদহে ভাড়া নিয়ে তর্ক, পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে জখম

খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী ‘গ্রেনেড বাবু’র সহযোগীকে মাথায় গুলি করে হত্যা

খুলনায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আহত ব্যবসায়ীর ঢাকায় মৃত্যু

‘জামায়াত ক্ষমতায় গেলে মুসলিম পরিচয়ের জন্য সনদ নিতে হবে’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা