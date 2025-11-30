খুলনায় যুবককে লক্ষ্য করে গুলি

খুলনায় হত্যার উদ্দেশ্যে আবারও সম্রাট কাজী (২৮) নামের এক যুবককে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে দুর্বৃত্তরা।
রোববার (৩০ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে নগরীর জিন্নাহপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিটি যুবকের বাঁ হাতে লাগে। খবর শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
আহত সম্রাট কাজী শিপইয়ার্ডের অফিস সহকারী। বাড়ি নড়াইলে। বাবার নাম কাজী আজিজুর রহমান। শিপইয়ার্ড এলাকায় বসবাস করেন।
জানতে চাইলে লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানওয়ার হুসাইন মাসুম বলেন, আহত সম্রাট শিপইয়ার্ডে অফিস সহকারী হিসেবে কাজ করেন। তিনি জানান, রাত ৯টার কিছু আগে জিন্নাহপাড়া এলাকার একটি চা-দোকানে অবস্থান করেন সম্রাট। এ সময় কয়েক সন্ত্রাসী তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি ছোড়ে। গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তাঁর বাঁ হাতে লাগে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে শিপইয়ার্ডে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন। পরে তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পূর্বশত্রুতার জেরে তাঁকে গুলি করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।