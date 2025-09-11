হোম > সারা দেশ > খুলনা

নতুন করারোপ ছাড়া কেসিসির বাজেট

খুলনা প্রতিনিধি

নতুন করারোপ ছাড়া খুলনা সিটি করপোরেশনের (কেসিসি) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৭১৯ কোটি ৫০ লাখ ৩৬ হাজার টাকার প্রস্তাবিত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে করপোরেশনের শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে এ বাজেট ঘোষণা করেন সিটি করপোরেশনের প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার মো. ফিরোজ সরকার।

প্রস্তাবিত এ বাজেটে রাজস্ব তহবিলের সম্ভাব্য আয় ধরা হয়েছে (স্থিতিসহ) ৪৫৫ কোটি ৯৩ লাখ ৭৩ হাজার টাকা। অনুরূপভাবে সরকারি অনুদান (দ্বিতীয় অংশে) ধরা হয়েছে ১৩০ কোটি ২৮ লাখ টাকা। উন্নয়ন তহবিল বিশেষ প্রকল্পে ১৩৩ কোটি ২৮ লাখ ৬৩ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছে ২৭৭ কোটি ৬৫ লাখ ৭৭ হাজার টাকা। এ বাজেটে নতুন কোনো করারোপ করা হয়নি। উন্নয়ন বাজেটের অধিকাংশ অর্থ দাতা সংস্থার ওপর নির্ভরশীল।

গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৮১ কোটি ৯৯ লাখ ৭৮ হাজার টাকা। সংশোধিত বাজেটে এর আকার দাঁড়িয়েছে ৬১৮ কোটি ২৫ লাখ ৭ হাজার টাকা। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৬২.৯৬ শতাংশ।

বাজেট বক্তৃতায় ফিরোজ সরকার বলেন, গত চার বছরে নতুন কোনো প্রকল্প না থাকা এবং পুরোনো প্রকল্পগুলোও চলতি বছর শেষ হওয়ার পথে থাকায় এবার বাজেটের আকার ছোট করা হয়েছে। এবার বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দ কমেছে প্রায় ২৬০ কোটি টাকা। তবে নতুন করে বড় একটি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। কেসিসি তিনটি বিভাগকে গুরুত্ব দিয়ে এবার প্রস্তাবিত বাজেট তৈরি করেছে। বিভাগগুলো হলো—কনজারভেন্সি বিভাগ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিভাগ।

বাজেট ঘোষণাকালে চব্বিশের শহীদ শেখ মো. সাকিব রায়হানের বাবা শেখ আজিজুর রহমান ও মা নুরুন্নাহার বেগম, সাবেক মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মনিরুজ্জামান মনি, নগর বিএনপির সভাপতি শফিকুল আলম মনা, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম তুহিন, নগর জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর হোসেন হেলাল, নায়েবে আমির মো. নজিবুর রহমান সরদার, বৃহত্তর উন্নয়ন সমন্বয় সংগ্রাম কমিটির সভাপতি শেখ আশরাফ উজ জামান, সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) শরীফ আসিফ রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

