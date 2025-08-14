ছাত্রীকে অশালীন ইঙ্গিত: সেই শিক্ষককে অব্যাহতি দিল খুবি প্রশাসন

ছাত্রীকে অশালীন ইঙ্গিতের অভিযোগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) বাংলা ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক রুবেল আনছারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে সাময়িকভাবে বিরত রাখা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. এস এম মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলা ডিসিপ্লিনের এক শিক্ষার্থী অধ্যাপক রুবেল আনছারের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রের সভাপতি বরাবর জমা দেন। অভিযোগটি ‘উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা, ২০০৮’-এর আওতায় হওয়ায় ১২ আগস্ট যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রের ১৬৫তম সভায় তা আমলে নেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, তদন্তের স্বার্থে ১৩ আগস্ট থেকে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব দায়িত্ব থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রের সভাপতির কাছে লিখিত অভিযোগ করেন এক ভুক্তভোগী। পরে কর্তৃপক্ষ সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এরপর মঙ্গলবার থেকে তদন্ত কমিটি এ বিষয়ে কাজও শুরু করে। তদন্ত চলাকালীন ওই শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ধরনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।