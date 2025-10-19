রূপসায় নিখোঁজ যুবকের লাশ মিলল ডোবায়, শরীরে জখমের চিহ্ন

খুলনায় নিখোঁজের এক দিন পর ডোবা থেকে রেজাউল ইসলাম (২০) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে চিহ্ন রয়েছে। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে পূর্ব রূপসা ব্যাংকের মোড়সংলগ্ন রূপসা পার্কিং সেন্টারের (গ্যারেজ) পেছনে ডোবা থেকে রেজাউলের লাশ উদ্ধার করা হয়।
জানা গেছে, রেজাউল ইসলাম রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামের আদর্শ গলি এলাকার বাসিন্দা চা-পান বিক্রেতা আব্দুল হাকিমের ছেলে। গত শুক্রবার রাতে রেজাউলকে তাঁর বাবা দোকানে রেখে বাড়িতে চলে যান। কিন্তু তিনি আর বাড়িতে ফেরেননি। পর দিন অনেক খোঁজাখুঁজির পরও রেজাউলের সন্ধান মেলেনি।
আজ সকালে পূর্ব রূপসা এলাকার একটি ডোবায় এক যুবকের লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয় লোকজন বিষয়টি থানায় জানান। পুলিশ এসে তাঁর লাশ উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে রেজাউলের স্বজনেরা এসে লাশ শনাক্ত করেন।
রূপসা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ইমরান হোসেন আজকের পত্রিকাকে জানান, রেজাউল নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে তাঁর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে।